Migranti: anche la Repubblica Ceca respinge il Patto Onu

PRAGA, 14 NOV - Il governo ha respinto oggi definitivamente la partecipazione al Patto Onu sulle migrazioni. All'agenzia Ctk lo ha comunicato il premier Andrej Babis. Secondo il premier il Patto non distingue sufficientemente tra la migrazione legale e illegale e non rispetta le priorità ceche. La Repubblica Ceca si allinea così ad altri Paesi come Usa, Bulgaria, Polonia, Ungheria e Austria, che si sono dichiarati contrari al Patto.