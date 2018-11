Scarcerato picchia ancora la fidanzata

RIMINI, 14 NOV - Ha picchiato per mesi la fidanzata costringendola anche ad assumere sostanze stupefacenti. Arrestato e condannato, appena uscito dal carcere è tornato da lei per malmenarla, mandandola di nuovo all'ospedale. L'uomo, un 30enne di origine tunisina, è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Rimini. I militari hanno eseguito l'ordinanza del gip Benedetta Vitolo, che ha accolto la richiesta del pm Davide Ercolani. Condannato poco meno di tre anni fa in via definitiva a quattro anni per maltrattamenti e percosse nei confronti della ragazza, il 30enne è stato scarcerato prima della fine della pena, a fine agosto, per i benefici previsti dalla legge. Appena fuori, è tornato a picchiare la fidanzata, in diversi episodi. Il più grave, che ha fatto scattare il nuovo arresto, all'inizio di novembre, quando la donna è stata nuovamente ricoverata in ospedale.