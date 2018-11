Calcio: via Ventura e Velazquez, panchine saltate a quota 5

ROMA, 13 NOV - Giornata caldissima per le panchine della Serie A. In poche ore ne sono saltate ben due con gli esoneri di Giampiero Ventura al Chievo e di Julio Velazquez all'Udinese. Al posto dell'ex ct della Nazionale è stato annunciato Domenico Di Carlo, mentre a guidare i friulani ci sarà da domani Davide Nicola. Salgono così a quota 5 gli esoneri in Serie A dall'inizio della stagione: prima dei due di oggi l'ultimo in ordine di tempo era stato Aurelio Andreazzoli dell'Empoli sostituito da Beppe Iachini. A precedere l'ex allenatore della Roma sulla via del licenziamento erano stati Davide Ballardini al Genoa (richiamato Ivan Juric) e Lorenzo D'Anna al Chievo (dentro l'ex ct degli azzurri Gian Piero Ventura).