Brexit, c'è una bozza di accordo

LONDRA, 13 NOV - La sterlina accelera sulla scia dell'annuncio di una bozza d'accordo sulla Brexit definita a livello tecnico da negoziatori di Ue e Gran Bretagna. Alle 17 locali, le 18 italiane, ha toccato quota 1,1541 nei confronti dell'euro, contro il livello 1,1428 pre-annuncio e quota 1,3029 sul dollaro Usa contro 1,2864. La bozza di intesa, confermano fonti diplomatiche europee, è stata concordata solo al livello tecnico. La premier britannica Theresa May ha convocato per domani mattina una riunione straordinaria del governo, mentre a Bruxelles è prevista una riunione dei 27 ambasciatori, con all'ordine del giorno proposte per la preparazione al divorzio dal Regno Unito. Dalla Commissione europea, invece, si richiama a quanto detto oggi dal vicepresidente Frans Timmermans, secondo il quale "non ci siamo ancora", e si rimanda ogni valutazione a domani, dopo la riunione del gabinetto May.