Out Bernardeschi si scalda Immobile

FIRENZE, 13 NOV - Roberto Mancini non sembra intenzionato a cambiare e anche nella gara decisiva di Nations League contro il Portogallo, sabato prossimo a Milano, schiererà l'Italia con il modulo 4-3-3 e un tridente rotante. In assenza di Federico Bernardeschi, titolare nelle ultime due partite contro Ucraina e Polonia ma costretto oggi a lasciare il raduno di Coverciano per un risentimento agli adduttori dopo aver saltato gli ultimi impegni di campionato per un problema alla caviglia, il ct azzurro sta valutando varie alternative. Nel corso dell'allenamento di questo pomeriggio ha utilizzato Immobile al centro del tridente coadiuvato da Chiesa e Insigne, ma restano valide anche le candidature di Berardi e Politano. Quanto al centrocampo, il più accreditato si conferma quello formato da Verratti, Jorginho e Barella, con il romanista Pellegrini pronto ad essere gettato nella mischia.