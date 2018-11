Musica: Stefano Lentini, “Fury, psichedelico e visionario"

"Scuro, psichedelico, visionario, un percorso sul concetto di rabbia e furia nato da una circostanza personale. Non sono stato attento al mercato e ai generi. E' un punto di vista sul mondo in cui la rabbia viene sublimata e diventa creatività". Stefano Lentini, 43 anni, compositore romano autore di colonne sonore per film e serie tv, descrive così il suo ultimo lavoro "Fury" (Coloora records) in uscita il 16 novembre in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Il tredicesimo cd, il primo da solista, ha impegnato Lentini per un anno e mezzo ed è stato mixato a Londra da Geoff Foster, il mago dell' ingegneria del suono che ha collaborato tra gli altri con Sting e Pet Shop Boys e a film di successo come Dunkirk, i Pirati dei Caraibi e Interstellar. Le dodici tracce spaziano nell' indie-classic con puntate progressive ed echi di new age, in cui ai suoni campionati si sommano i timbri dell' orchestra sinfonica e del coro. La rivista Rolling Stones lo ha definito "un viaggio nella mente più oscuri della mente umana".