Fmi: con spread alto effetti misure Italia incerti

ROMA, 13 NOV - L'impatto sulla crescita dell'Italia dalle misure di stimolo previste dal governo "sarebbe incerto nei prossimi due anni e probabilmente negativo nel medio periodo, se gli spread continuassero a restare a livelli elevati". Così il Fondo Monetario Internazionale nella relazione che prelude all'Art.IV. Il Fmi spiega che l'atteso impatto di stimolo "rischia di essere controbilanciato dal continuo rialzo degli spread", con un effetto "ambiguo" nel breve e "probabilmente negativo" nel medio periodo. Il Fondo prevede inoltre che la crescita dell'Italia sarà "di circa l'1% nel 2018-2020 e poi diminuirà da allora in poi". "Il deficit complessivo del 2019 è previsto al 2,75% del Pil. Per il 2020-2021 è stimato al 2,8-2,9% a meno che non ci sia ampio sostegno politico per attivare la clausola di salvaguardia sull'Iva o per trovare misure compensative". Infine l'Fmi mette in guardia l'Italia dal rischio di recessione che potrebbe derivare da livelli di debito troppo alti.