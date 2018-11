Brexit: poche ma cruciali questioni da risolvere

LONDRA, 13 NOV - Resta "un piccolo numero di questioni cruciali" da risolvere per arrivare a un accordo di divorzio con l'Ue nel negoziato sulla Brexit. Lo precisa Downing Street sintetizzando le indicazioni date oggi al consiglio dei ministri dalla premier Theresa May. Il ministro Liam Fox ha evocato discussioni ancora "difficili" con Bruxelles sul confine irlandese. "I negoziati procedono in modo intenso, e anche se ci sono stati progressi, ancora non ci siamo". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, dopo l'aggiornamento del capo negoziatore Ue, Michel Barnier, alla riunione dei commissari.