Inghilterra, si ritira Joe Cole

LONDRA, 13 NOV - Joe Cole, ex centrocampista di Inghilterra e Chelsea, si ritira a 37 anni. Cole ha chiuso la carriera con i Tampa bay Rowdies, nella United Soccer League. Al suo attivo ha 104 gol realizzati in 716 presenze con sette squadre. Dopo essersi fatto notare con il West Ham, Cole ha esordito con la maglia dell'Inghilterra a 19 anni, collezionando 56 presenze e prendendo parte a tre edizioni della Coppa del Mondo. "Spero che i prossimi due decenni siano speciali come lo sono stati i miei ultimi 20 anni da professionista - ha detto - Un enorme ringraziamento a tutti quelli che mi hanno aiutato lungo questo percorso". Cole ha vestito la maglia del West Ham otto anni, con 187 presenze e 18 reti, in due momenti diversi: dal 1998 al 2003 e nella stagione 2013-'14. Si è trasferito al Chelsea nel 2003. Con la maglia dei Blues ha vinto tutto, compreso - nel 2005 - il titolo di campioni d'Inghilterra che il club londinese mancava da 50 anni.