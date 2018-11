Tesoro vende 5,5 mld Btp, tasso 3 anni torna sotto 2%

ROMA, 13 NOV - Il Tesoro ha venduto tutti i 5,5 miliardi di Btp a tre, sette e vent'anni di scadenza residua, con tassi generalmente in calo. Il Btp ottobre 2021, terza tranche, è stato collocato per 2,5 miliardi di euro a un rendimento medio dell'1,98%, in calo di 53 centesimi dall'asta dell'11 ottobre. Il novembre 2025 ha totalizzato gli 1,75 miliardi a un tasso del 3,12%, -16 centesimi, mentre il settembre 2038, venduto per 1,25 miliardi, ha visto un rendimento del 3,90%.(ANSA).