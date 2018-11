Calcio: Verratti "primo posto è una sfida, ci crediamo"

FIRENZE, 13 NOV - "Il Portogallo è un avversario forte ma noi crediamo al primo posto, pur difficile è una bella sfida". Lo ha detto Marco Verratti parlando dal ritiro di Coverciano dove la nazionale sta preparando la gara con i campioni d'Europa decisiva per la Nations League. "Anche se sabato non dovessimo vincere ci sarebbe ancora una possibilità di qualificarci - ha continuato il centrocampista del Psg - Però ne abbiamo parlato fra noi e col Portogallo dobbiamo e vogliamo assolutamente vincere". Anche per riscattare il mancato approdo ai Mondiali giusto un anno fa: "E' stato uno dei momenti più brutti della mia vita, un anno complicato per noi giocatori per la Nazionale, per tutti. Questa Italia però adesso è guarita, bisogna guardare avanti e riportare entusiasmo".