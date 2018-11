Giornalisti: flashmob in piazza Unità contro attacchi stampa

TRIESTE, 13 NOV - Circa una cinquantina di persone hanno aderito al flash mob organizzato questa mattina dall'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Assostampa e Articolo 21 Fvg, sotto la Prefettura di Trieste per dire basta agli attacchi ai giornalisti. "L'informazione - ha detto il presidente dell'Ordine del Fvg, Cristiano Degano - è sotto attacco al di là delle contumelie di questi giorni con minacce di chiusura dell'ordine e con i tagli all'editoria debole. C'è poi la volontà di una diversa comunicazione che non prevede i giornalisti preferendo alle Conferenze stampa le dirette sui social durante le quali si invita la cittadinanza a non leggere i giornali auspicandone la chiusura". Il rischio, avverte Degano, è che "saltando l'intermediazione non ci siano le opportune verifiche soprattutto per quanto circola in rete dove le fake news crescono". Il ruolo del giornalista, conclude, "è importante e per questo invitiamo a fare le dirette Facebook delle conferenze stampa, in modo che il cittadino possa sentire anche le domande scomode". Il presidente dell'Assostampa, Carlo Muscatello, ha invece sottolineato che "la novità di questi attacchi alla stampa è che arrivano da esponenti di Governo. Ci confortano, però, le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha invitato a leggere sempre le opinioni contrarie. La senatrice Liliana Segre ha poi ricordato che quando si attacca la stampa bisogna iniziare a preoccuparsi". Sul tema del taglio dei contributi pubblici alla stampa, Muscatello, ha poi ricordato che "oggi i finanziamenti pubblici all'editoria esistono per le cooperative, per i giornali espressione delle minoranze e per quelli all'estero, che, ai sensi della Costituzione, hanno bisogno di aiuto". In Fvg, conclude Muscatello, "abbiamo delle testate come il Primorski, il Novi Glas e la Voce del popolo che rischiano di chiudere".(ANSA).