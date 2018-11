Trump attacca Macron, 'i più nazionalisti siete voi'

ROMA, 13 NOV - "Non c'è Paese più nazionalista della Francia, gente molto fiera e giustamente... FATE LA FRANCIA DI NUOVO GRANDE!". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una serie di messaggi in cui attacca ancora il presidente francese Macron: "Il problema è che Emmanuel ha un livello di approvazione molto basso in Francia, il 26%, e un tasso di disoccupazione a quasi il 10%", si legge.