Torino: libro celebra Radice

TORINO, 13 NOV - A Gigi Radice, l'allenatore dell'ultimo scudetto del Torino (1976) ma anche "il tecnico che portò per la prima volta il calcio totale in Italia, aspetto poco compreso e ricordato" è dedicato il libro scritto dai giornalisti Francesco Bramardo e Gino Strippoli presentato oggi al Circolo della Stampa Sporting di Torino. In sala erano presenti gli ex granata Pecci, Claudio Sala, Zaccarelli, Santin e Mozzini. Il libro, "Gigi Radice, il calciatore, l'allenatore, l'uomo dagli occhi di ghiaccio" è un excursus sulla vita dell'ex capitano del Milan campione d'Europa, la cui carriera da calciatore fu interrotta da un infortunio al ginocchio a soli 24 anni. "Noi non siamo qui per prendere in giro la gente ma dobbiamo offrire un calcio bello e divertente" era il suo mantra, concretizzatosi con lo scudetto conquistato con il Torino il 16 maggio 1976.