Calcio, Salvini in calo incidenti stadi

ROMA, 13 NOV - Se preoccupa il fenomeno delle aggressioni agli arbitri nelle serie minori, in questo inizio di stagione il trend è invece positivo per quanto riguarda i numeri delle violenze dei tifosi nelle partite dei campionati professionistici. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa al Viminale. Rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, ha spiegato Salvini, "gli incontri con feriti sono passati da 32 a 14; i feriti tra i 'civili' si sono dimezzati da 26 a 13, così come i feriti tra le forze dell'ordine, passati da 33 a 16, mentre gli arrestati sono scesi da 45 a 7 e gli steward feriti da 4 a zero". Il ministro ha quindi ricordato che sono state impiegate per garantire la sicurezza negli stadi in questa stagione 54mila unità delle forze dell'ordine ed ha ribadito che "queste spese non devono essere a carico del contribuente ma di chi guadagna da questo esercizio come indica la misura inserita nel decreto sicurezza".