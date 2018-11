Ghirelli, in Serie C la magia del calcio

ROMA, 13 NOV - Prosegue il tour del neoeletto presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tra i club di serie C. Ieri sera Ghirelli era sugli spalti per la gara Pordenone-Triestina. "Ho trascorso una serata stupenda con il Presidente Mauro Lovisa - ha detto Ghirelli - anche se per lui il risultato sportivo non è stato dei migliori. Ho assistito ad una bella partita, combattuta e tecnicamente valida tra Pordenone e Triestina. Nessuno se ne abbia, ma ieri, ero solo ed esclusivamente venuto a rendere omaggio e ad imparare come si fa calcio, passione e imprenditorialità, da Mauro, il mio amico. Già a Milano, nella stagione passata, in Coppa Italia, andando allo stadio mi aveva fatto sentire orgoglioso. Mi sono emozionato di far parte del calcio della serie C e di come sia unica la magia del pallone, che possiamo e dobbiamo trasmettere all'Italia intera".