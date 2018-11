Eurocamera, monito a Romania sulla riforma giudiziaria

STRASBURGO, 13 NOV - Il Parlamento europeo "esprime profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione giudiziaria e penale romena, in particolare per quanto riguarda la possibilità che comprometta in modo strutturale l'indipendenza del sistema giudiziario e la capacità di contrastare in modo efficace la corruzione e che indebolisca lo Stato di diritto". E' quanto si legge in una risoluzione non legislativa approvata dalla plenaria di Strasburgo con 473 voti a favore, 151 contrari e 40 astenuti.