Brexit: 'accordo possibile in 48 ore ma ancora non ci siamo'

LONDRA, 13 NOV - Gran Bretagna e Ue sono "quasi a un passo" sulla strada di un accordo di divorzio sulla Brexit, ma Londra non intende firmare "a qualsiasi costo". Lo ha ribadito oggi in un'intervista radiofonica alla Bbc David Lidington, numero due del governo di Theresa May. Un accordo è ancora possibile nelle prossime 48 ore, gli è stato chiesto? "E' possibile, ma non tutto è ancora definito", ha risposto sottolineando che si è "sempre trattato di un negoziato estremamente difficile".