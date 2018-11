Tramezzini per sciopero mense, proteste

MILANO, 13 NOV - Ai bambini delle scuole di Milano ieri sono stati serviti tramezzini al posto del solito pasto in mensa, a causa dell'assemblea sindacale del personale di Milano Ristorazione, la partecipata del Comune che gestisce le mense scolastiche della città. Il pasto sostitutivo è stato però criticato da molti genitori che hanno parlato di un tramezzino "congelato e immangiabile" e le foto del pranzo incriminato hanno fatto il giro delle chat di classe. Milano Ristorazione si è scusata in un comunicato mentre il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di "una cosa inaccettabile". "Al di là dello scusarmi, ho chiesto agli Assessori Cristina Tajani e Laura Galimberti di convocare azienda e sindacati per verificare quello che è successo" ha aggiunto Nel frattempo è partita una petizione online (con oltre 6mila adesioni) per chiedere uno 'sconto' sul costo mensa del prossimo mese e soprattutto la possibilità di far portare ai bambini il pranzo da casa se ci fossero altri scioperi.