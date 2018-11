Tajani, politica anti Ue è suicidio

STRASBURGO, 13 NOV - "Una politica antieuropea sarebbe un suicidio per l'economia nazionale, uscite dall'euro, uscite dal mercato europeo, guerre di posizioni servono a poco, si ottengono risultati, non con la violenza ma con la forza. Mi pare che il governo italiano oggi sia isolato in Europa e direi anche fuori Europa, i segni sono evidenti, serve un cambiamento". Lo ha detto il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani.