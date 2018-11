Fece per prima coming-out, funerali

BOLZANO, 13 NOV - I funerali di Mariasilvia Spolato, l'ex docente universitaria che negli anni Settanta fece coming-out e perse tutto, finendo clochard, si svolgeranno venerdì, 16 novembre alle ore 13:45 al cimitero di Bolzano. A organizzarli, in accordo con i parenti, Azienda servizi sociali (Assb) in collaborazione con l'ufficio servizi funerari del Comune. "In molti - scrive la direttrice Assb Liliana Di Fede su Facebook - mi hanno chiesto informazioni a tale proposito e c'è anche chi gentilmente si è offerto di sostenerne i costi. Non è necessario: i parenti si faranno carico della spesa. Del resto la signora Spolato disponeva di un piccolo patrimonio e non necessitava quindi di questo tipo di aiuto". "Sicuramente chi desiderava così onorare la sua memoria, saprà trovare altri modi per farlo". "Sentire così tante parole di affetto e di rispetto per una donna che più di altri, purtroppo, ha incontrato la fatica di vivere è una cosa che scalda il cuore", conclude Di Fede.