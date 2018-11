Arizona, ai democratici il seggio del Senato dopo 24 anni

WASHINGTON, 13 NOV - I democratici strappano un seggio al Senato ai repubblicani in Arizona, in una delle sfide più seguite a livello nazionale nelle elezioni di Midterm. Dopo un lentissimo conteggio delle preferenze, la tre volte deputata Kyrsten Sinema ha battuto l'ex top gun Martha McSally nel collegio lasciato libero dal repubblicano (anti Trump) Jeff Flake, diventando così il primo senatore dem dell'Arizona dal 1994 e la prima prima donna apertamente bisessuale eletta in Senato.