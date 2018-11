Gravina: studiamo provvedimenti drastici

ROMA, 12 NOV - "È l'ennesimo brutto episodio, testimonianza di una cultura che dobbiamo cambiare. Chi fa questi gesti non può far parte del nostro mondo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta l'aggressione al giovane arbitro avvenuta ieri a Roma, in una gara del campionato laziale di Promozione. "L'appello della mamma di questo ragazzo e di tutti gli arbitri aggrediti - ha dichiarato Gravina oggi a Coverciano - non resteranno inascoltati. Studieremo provvedimenti ancora più drastici per fermare questa deriva, arrivando fino all'esclusione dei club qualora dovessero emergere delle responsabilità".