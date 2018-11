Catacombe Napoli: Fico incontra giovani, sono con voi

NAPOLI, 12 NOV - "Non ci voglio neanche credere alla richiesta da parte della Commissione Pontificia di arretrati per 700 mila euro. Secondo me una simile richiesta non arrivera' mai. Semmai dovesse arrivare significherebbe non aver compreso il valore di questa cooperativa per la Sanita', per Napoli e per le istituzioni. Ripeto, non credo che arrivera' nessuna richiesta a questi ragazzi eccezionali. Ma se dovesse succedere io saro' qui, come lo sono oggi". Così il presidente della Camera Roberto Fico ai ragazzi della "Paranza", la cooperativa che da dodici anni gestisce a Napoli nel rione Sanita' le catacombe di San Gennaro, al centro di una rivendicazione economica da parte della Commissione Pontificia per l' archeologia sacra che nei giorni scorsi ha chiesto gli arretrati sugli incassi degli ultimi undici anni. I dipendenti, una cinquantina circa, temono per il loro futuro.