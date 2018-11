Cei,se conti errati non ci salva nessuno

ROMA, 12 NOV - "Stiamo attenti: se l'Italia rinnega la sua storia e soprattutto i suoi valori civili e democratici, non c'è un'Italia di riserva. Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Lo ha detto il Presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, aprendo l'assemblea dei vescovi. "In un Paese sospeso come il nostro, caratterizzato dalla mancanza di investimenti e di politiche di ampio respiro, gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire in maniera pesante, aumentando l'incertezza e la precarietà, l'infelicità e il rancore sociale", ha aggiunto Bassetti, mettendo in guardia anche dal rischio di nazionalismi, dall'arroganza e dalle "paure che trovano nel migrante il capro espiatorio".