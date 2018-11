Tv: Baudo, ricordi e retroscena nella prima autobiografia

ROMA, 12 NOV - Ricordi e retroscena di cinquant'anni dell'Italia e dei suoi protagonisti nella prima autobiografia di Pippo Baudo: "Ecco a voi. Una storia italiana. La mia storia e la memoria del Paese, dentro e fuori dagli schermi", firmata dal conduttore con Paolo Conti, esce per Solferino editore giovedì 15 novembre. Baudo, che condurrà con Fabio Rovazzi Sanremo Giovani su Rai1 dal 17 dicembre, racconta per la prima volta una carriera mozzafiato: dal colpo di fulmine per il piccolo schermo nella Trieste appena ridiventata italiana, agli esordi "poveri ma belli" nella Roma di Federico Fellini, Ennio Flaiano, Carlo Dapporto. Poi i successi, dal Festival della canzone napoletana e da quello di Castrocaro fino al mitico palcoscenico di Sanremo, che calcherà per 13 edizioni. La conduzione di trasmissioni di culto come Domenica in o Fantastico, e le pubblicità di Carosello. E ancora gli incontri eccezionali: le alzatacce per discutere le interviste con Giulio Andreotti, alle sei e mezza del mattino prima della diretta; Heather Parisi che fece il provino ballando sulla scrivania di un dirigente Rai; la visita a Padre Pio assieme a Renzo Arbore. Memorie e pensieri di una vita dentro e fuori dagli schermi si susseguono nella prima autobiografia di un protagonista della vita culturale italiana. Attraverso i ricordi di una carriera che ha incrociato tutte le maggiori personalità della politica, dello spettacolo, del cinema, della musica, si disegna il ritratto non solo di un uomo, ma di un'Italia in profondo mutamento.(ANSA).