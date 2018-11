Berlusconi: archiviata inchiesta su Publitalia

MILANO, 12 NOV - Il gip di Milano Maria Vicidomini, come richiesto dai pm Giordano Baggio e Mauro Clerici, ha archiviato le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita che erano state contestate a Silvio Berlusconi in uno stralcio di un'inchiesta nella quale Fulvio Pravadelli, ex ad ed ex vicepresidente di Publitalia, concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, ha già patteggiato un anno. L'archiviazione riguarda anche Giuliano Adreani, ex presidente di Publitalia.