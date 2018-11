Casellati, giornalismo parlamentare pilastro democrazia

ROMA, 12 NOV - "Il giornalismo parlamentare ha rappresentato nella nostra storia nazionale un pilastro della democrazia liberale". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del seminario "Stampa, comunicazione politica, social media, deontologia. La sfida al lavoro dei giornalisti e alle regole professionali nel nuovo contesto digitale", che si è svolto oggi in Senato. "La mia cultura - ha aggiunto Casellati - crede nelle sfide delle tecnologie e della modernita'. E sono dunque certa che questa vostra riflessione possa, anzi debba, anche essere un punto di partenza". "E' un seminario di grande interesse", ha osservato il presidente del Senato, perche' "dedicato al ruolo e ai cambiamenti del giornalismo parlamentare che ha rappresentato nella nostra storia nazionale un pilastro della democrazia liberale. Cambiamenti - ha sottolineato - che hanno interessato, e per molti versi sfidato il contesto mediatico, politico e tecnologico".