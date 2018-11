Nassiriya:Fico, ricordare responsabilità della politica

ROMA, 12 NOV - "Ricordiamo tutti lo sgomento e la commozione che si diffuse in tutto il Paese alla notizia della strage di Nassiriya, in cui persero la vita diciannove concittadini impegnati in missione in Iraq. A quindici anni da quell'attentato, nella Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, la memoria di Nassiriya deve aiutarci a ritrovare le motivazioni ideali di quella reazione collettiva, ispirate a un sentimento di solidarietà e di umanità che intendeva prevalere sulla logica del conflitto e dell'odio". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "Rendere onore ai nostri concittadini che hanno dato la propria vita in terre lontane significa sottolineare il legame di riconoscenza e di concreta vicinanza dello Stato nei confronti dei loro familiari, ma significa anche ricordarci le responsabilità della politica sulle scelte che compie, anche sugli scenari internazionali", conclude.