Inter, problema al ginocchio per Asamoah

MILANO, 12 NOV - Niente nazionale per il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah. La nazionale del Ghana ha infatti confermato con un comunicato che il giocatore non farà parte della squadra per le prossime partite a causa di un problema al ginocchio rimediato nella sfida contro l'Atalanta. ''Secondo i medici dell'Inter Asamoah ha bisogno di cure mediche'', si legge nella nota della federazione. Il giocatore rimarrà quindi a Milano e sarà valutato dallo staff nerazzurro nei prossimi giorni.