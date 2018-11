"Poco tempo per colmare gap con Juve"

MILANO, 12 NOV - "Ci accostate sempre alla Juve ma siamo partiti troppo indietro e abbiamo fatto poco percorso per colmare il gap". Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il pesante ko di Bergamo. "È una questione di mentalità, anche il Napoli ci ha lavorato 2-3 anni. Allegri poi è un grande allenatore - le parole di Spalletti a Sky, a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro 2018 -. Cercheremo di dare ai tifosi una squadra in cui riconoscere il marchio Inter". "C'è dispiacere perché dopo questo filotto di partite avevamo abituato i nostri tifosi ad un comportamento differente - ha proseguito Spalletti -. Ma i black-out sono diradati, non scomparsi. Ieri cisono state scelte sbagliate, ma va considerato il dispendio mentale e fisico di martedì con il Barcellona".