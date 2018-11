Cambi: euro ai minimi di 16 mesi, occhi su Brexit e Italia

ROMA, 12 NOV - Le quotazioni dell'euro aggiornano i minimi dal giugno 2017 arrivando fino a 1,1240 dollari, in un mercato che guarda con cautela ai due nodi più importanti che investono l'Unione europea, Brexit e il confronto fra Bruxelles e il governo italiano sul bilancio. Sterlina debole - come l'euro cede il 4% sul dollaro da inizio anno - con le quotazioni oggi sotto 1,29 dollari, segnando il calo più forte nell'ultimo mese. Pesa la pressione politica crescente sulla premier Theresa May per abbandonare la sua proposta di accordo su Brexit o rischiare di essere sconfessata dal Parlamento.