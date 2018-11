Dalla Spagna, Solari resterà al Real

ROMA, 12 NOV - Santiago Solari ha convinto Florentino Perez e resterà alla guida del Real Madrid almeno fino alla fine della stagione, anche se per l'ex tecnico del Castilla è pronto un contratto fino al 2020. Lo dicono dalla Spagna, precisamente dal programma 'Jugones' della tv iberica, dopo la brillante partenza del nuovo corso. L'ufficialità dovrebbe arrivare in settimana. Nelle quattro partite sulla panchina merengue, Solari ha infilato altrettante vittorie, segnando 15 reti e subendone appena una, una striscia che lo ha portato a diventare il tecnico con il migliore avvio nei 116 anni di storia del club. Oltre a questo, tanti giocatori dello spogliatoio hanno riconosciuto a Solari capacità e qualità ed alcuni come Lucas Vázquez e Odriozola hanno dichiarato pubblicamente che lo vorrebbero avere come allenatore almeno fino alla fine della stagione. E lo stesso Emilio Butragueño, vecchia bandiera merengue ed oggi direttore delle Relazioni istituzionali del club, ha ammesso ci essere "molto felice" di averlo in panchina.