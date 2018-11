Calcio: Higuain 'mi scuso, farò in modo che non ricapiti'

MILANO, 12 NOV - In attesa di conoscere l'entità della squalifica decisa dal giudice sportivo, Gonzalo Higuain ha fatto ancora mea culpa dopo la sconfitta con la Juventus, in cui l'attaccante ha sbagliato un rigore e nel finale ha rimediato due ammonizioni in pochi secondi, eccedendo nelle proteste con l'arbitro. "Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto ieri in campo, ai miei compagni alla società, ai tifosi che da ieri mi stanno dimostrando ancor di più il loro affetto - ha scritto sul proprio profilo Instagram l'attaccante argentino, che già ieri sera si era pubblicamente scusato davanti alle telecamere -. Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perché non ricapiti".