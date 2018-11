Iniziativa No Tap,'colazione resistente'

MELENDUGNO (LECCE), 12 NOV - Una trentina di attivisti No Tap hanno dato vita questa mattina all'alba ad una "colazione resistente" davanti al cantiere in località Masseria del Capitano, a Melendugno, dove sono in corso i lavori di recinzione dell'area dove sorgerà il Prt, il terminale di ricezione del gasdotto e della strada di accesso per permettere il transito dei camion. Una colazione resistente a base di caffè e cornetti portati da attivisti del comitato a chi era impegnato nei lavori, mirata a rallentare ancora una volta le operazioni in atto, svoltasi mentre all'interno del cantiere proseguivano le attività, presidiate dalle forze dell'ordine. In mattinata i tecnici di Tap hanno piantato nell'uliveto - vicino la strada oggetto dei lavori, dove dovranno essere espiantati alcune decine di ulivi secolari poi da reimpiantare - alcuni cartelli con la scritta STOP, indicando il divieto di accedere all'interno della proprietà privata che se non rispettato farà scattare una denuncia per violazione di domicilio.