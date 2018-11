Di Francesco, la Roma sta crescendo

FIRENZE, 12 NOV - "Stiamo crescendo. Abbiamo fatto sette vittorie, due pareggi ed una sconfitta, pareggiando a Napoli ed a Firenze. La squadra è cresciuta anche nei risultati''. Parola di Eusebio Di Francesco a margine della premiazione della Panchina d'Oro 2018 a Coverciano: Cosa manca a questa Roma? ''Forse qualche punto - aggiunge il tecnico giallorosso - Adesso dovremo recuperare il terreno perso in campionato, l'obiettivo resta sempre quello di entrare in Champions League". Poi l'allenatore della Roma tocca l'argomento della violenza negli stadi: "e' un problema, condivido tutto quello che ha detto Ancelotti. Io sono stato anche a parlare ai ragazzi all'Università e ho detto loro dentro lo stadio i protagonisti vanno incitati, non offesi. Non so se ci sono gli estremi per fermare le partite ma ci deve essere un percorso di crescita e sono contento che tutto sia partito da un allenatore importante come Ancelotti".