Chievo:Pellissier all'attacco di Ventura

VENEZIA, 12 NOV - "Un'estate pesante con il problema plusvalenze, un inizio di stagione da dimenticare e per dire che non c'è mai fine al peggio le dimissioni di un mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Non fate come lui". Esprime tutta la sua rabbia con queste parole, sul proprio profilo Instagram, la 'bandiera' del Chievo Sergio Pellissier, sulle dimissioni di Giampiero Ventura. "Pazzesco!!! In 22 stagioni da professionista pensavo di aver visto tutto ma sono costretto ad ammettere che c'è sempre qualcosa di nuovo.