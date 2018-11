Anche calciatrice su nuovi francobolli

ROMA, 12 NOV - Una giovane donna impegnata in un'azione di calcio, che si affianca ad un collega uomo, compare sul francobollo, emesso oggi, per ricordare i 50 anni dell'Aic. Sempre oggi e' stato emesso anche un francobollo per ricordare i 60 anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano: in questo secondo caso per la vignetta e' stata scelta la statua dello scultore Mario Moschi collocata all'ingresso del Centro Tecnico. Entrambi i francobolli recano la lettera ''B'' corrispondente alla tariffa ordinaria per l'interno del paese. Il centro di Coverciano, inaugurato nel 1958, con il passare degli anni - scrive il presidente FIGC Carlo Gravina - ''ha assunto un prestigio sempre crescente, divenendo sede di quattro eccellenze del calcio made in Italy: è la casa delle Nazionali azzurre; è sede del Settore Tecnico e della Scuola Allenatori, tanto che è conosciuto anche come Università del Calcio; è il luogo dove si preparano gli arbitri di vertice ed è diventato sede del centro di preparazione VAR; è sede del Museo del Calcio''