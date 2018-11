Libertadores: Boca-River, 'partidazo' e attesa per ritorno

BUENOS AIRES, 12 NOV - Concorde la stampa argentina oggi nell'archiviare come un vero e proprio 'partidazo' lo scontro fra Boca Juniors e River Plate giocatosi ieri nello stadio della Bombonera e terminato con un emozionante 2-2. 'Olé' titola a tutta pagina 'La finale più bella del mondo', sottolineando che è effettivamente stato un 'partidazo' e che "per due volte Boca è passato in vantaggio nel primo tempo quando giocava meglio River, che ha pareggiato in entrambe le occasioni". Il portiere dei 'millonarios' (Armani), dice ancora 'Olé', è stato un "eroe" nel finale salvando una rete impossibile da sbagliare di Benedetto, e si chiede: "E adesso, chi vincerà la Coppa?". Da parte sua il principale quotidiano argentino, 'Clarin', dedica la prima ad una foto del colpo di testa 'assassino' del difensore degli 'xeneizes' Izquierdoz che infila la propria porta salvando dalla sconfitta i biancorossi.