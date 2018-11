Salvini, io faccio il ministro e lo sbirro

ROMA, 12 NOV - "Qualcuno pensa di recarmi onta chiamandomi sbirro, ma io faccio il ministro e faccio lo sbirro che sono due missioni, non professioni, una scelta di vita che rivendico". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola superiore di polizia. Il ministro ha assicurato tutto il suo impegno per fare avere "più mezzi e uomini in modo da rafforzare la polizia. Cerco di portare soldi, rispetto, dignità e onore per chi indossa la divisa e farò tutto il possibile - ha aggiunto - perché chi rischia la vita non possa più essere messo in discussione. Non tollero che l'eventuale passato errore di uno metta in discussione la professionalità di 100 mila".(ANSA).