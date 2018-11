Papa: cibo-acqua a tutti, investire capitali paradisi fisco

CITTA' DEL VATICANO, 12 NOV - "Mancano volontà e determinazione politica per arrestare la corsa agli armamenti e porre fine alle guerre, per passare con urgenza alle energie rinnovabili, ai programmi volti ad assicurare l'acqua, il cibo e la salute per tutti, ad investire per il bene comune gli enormi capitali che restano inattivi nei paradisi fiscali". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Pontificia Accademia delle Scienze.