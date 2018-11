Juve: Mandzukic esulta, ritrovato campo

TORINO, 12 NOV - "Che bella sensazione tornare in campo, ed è ancora più bello quando si vince una partita così importante". Mario Mandzukic esprime così l'emozione per il gol e il successo contro il Milan. "Vittorie così hanno un peso e una valenza doppia - aggiunge Leonardo Bonucci, rimasto in panchina -. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto da grande squadra", conclude il difensore nel post su Twitter. "Non c'erano risposte da dare, ma solo punti da prendere", è invece il commento social di Miralem Pjanic. Tra i protagonisti della vittoria c'è anche il portiere polacco Szczesny, decisivo con il rigore parato a Higuain che avrebbe potuto riportare in parità la partita: "Contento di aver aiutato la squadra", sottolinea l'estremo difensore su Instagram.