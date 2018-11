Nassiriya: Trenta, non scordiamo caduti

ROMA, 12 NOV - "Oggi è il momento del ricordo e del dolore, oggi siamo qui per dire ai nostri Caduti che non li abbiamo dimenticati, per dire che il loro sacrificio non è stato vano, ma soprattutto per dire che non abbiamo dimenticato il motivo per cui hanno pagato un prezzo così alto". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. "Siamo qui - ha aggiunto il ministro - perché vogliamo dire che la loro memoria non appartiene solo alle Forze armate, né alle Istituzioni, né ad una parte politica, ma è patrimonio prezioso e indivisibile dell'intera collettività".