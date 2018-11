Cinema: incassi, Lo Schiaccianoci resta in vetta

ROMA, 12 NOV - Lo schiaccianoci e i quattro regni, diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman, si conferma al primo posto dei film più visti del weekend con un incasso di 1 mln 742 mila euro (oltre 7 mln in 2 settimane). A seguire due nuove entrate: il film drammatico di Asghar Farhadi con Penelope Cruz e Javier Bardem, Tutti lo sanno (703 mila euro) e la commedia di Paolo Virzì Notti magiche (657 mila euro). Scivola al quarto posto l'altra commedia italiana Ti presento Sofia (612 mila, per un totale di 2 mln 357 mila), seguito da First Man (603 mila, 2 mln 397 mila in due settimane) e da Il Mistero della casa del Tempo (587 mila euro, per un incasso di 2 mln 669 mila). L'action movie Hunter Killer entra in 7/a posizione con 405 mila euro al botteghino, davanti all'horror Overlord con 289 mila. Chiudono la top ten A star is born che a 5 settimane dall'uscita ha incassato quasi 6,5 milioni, ed Euforia con un totale di 1 milione 472 mila euro.(ANSA).