Mattarella, sforzo unitario per sicurezza e stabilità

ROMA, 12 NOV - "I militari e civili che a rischio della propria incolumità fronteggiano molteplici e diversificate minacce in tante travagliate regioni del mondo, sono l'espressione di un impegno della comunità internazionale che vede il nostro Paese credere fermamente nella necessità di uno sforzo unitario per la sicurezza e la stabilità, per l'affermazione dei diritti dell'uomo". Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Trenta nell'anniversario della strage di Nassiriya. "Soltanto un'intensa collaborazione tra i popoli - sottolinea il Capo dello Stato - può aiutarci a sconfiggere le tenebre della violenza e a offrire un futuro all'umanità".