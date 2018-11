Di Battista, recitano parte verginelle..

ROMA, 11 NOV - "Leggo che i soliti "sepolcri imbiancati" recitando - tra l'altro male - la parte delle verginelle, si sono scandalizzati per le mie parole e per quelle di Luigi. "Di Battista e Di Maio attaccano la libertà di stampa...". "Ci attaccano perché raccontiamo i fatti...". Ecco alcuni esempi della loro libertà...ecco alcuni dei loro racconti. Giudicate voi stessi!". Così l'ex parlamentare M5S, Alessandro Di Battista, torna sulle polemiche per gli attacchi alla stampa dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. Lo fa, ancora una volta, con un post su facebook in cui elenca una lunga serie di titoli di giornali dedicati nel tempo alla sindaca di Roma. "Ora - osserva in coda al post - stanno tutti a difendere la loro categoria senza un briciolo di auto-critica e non si rendono neppure conto che è proprio tale difesa a spada tratta a fargli perdere quel poco di credibilità che ancora gli rimane".