Cerimonia armistizio, Trump e Putin arrivano per ultimi

PARIGI, 11 NOV - Gli ultimi due leader invitati alla cerimonia per il centenario dell'armistizio a Parigi sono arrivati: Donald Trump, con la moglie Melania, ha camminato lentamente portando da solo l'ombrello e passando a stringere le mani di Macron e degli altri in prima fila, poi parlando affabilmente con Angela Merkel, accanto alla quale segue la cerimonia. Per ultimo Vladimir Putin, a passo veloce, che ha stretto la mano a Trump facendogli il segno di "ok" con il pollice alzato. In prima fila fra i leader, Sergio Mattarella.(ANSA).