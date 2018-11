Di Stefano (M5S), abolire finanziamenti a editoria

ROMA, 11 NOV - Occorre "abolire il finanziamento pubblico all'editoria". Lo sostiene il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano (M5s), commentando la vicenda che ha portato all'assoluzione di Virginia Raggi. "Troppi giornali - spiega - sono ormai in chiaro conflitto di interessi e per decenni hanno preso milioni di soldi pubblici tramite le tasse dei cittadini per poi fare propaganda politica per i loro editori tesserati o proprietari di partiti politici".