Giovane ucciso con 4 colpi di pistola nel Pisano, indagini

MONTOPOLI (PISA), 11 NOV - Un giovane di 27 anni è stato trovato morto nella sua casa ieri sera a Montopoli Valdarno, nel Pisano. La notizia del ritrovamento del cadavere è stata pubblicata oggi dalla stampa locale. La vittima, Giuseppe Marchesano, era sul divano e solo dopo il sopralluogo del medico legale, in nottata, è stato chiarito che il corpo presentava 4 ferite da colpi di arma da fuoco alla testa e in casa non sarebbero state trovate armi. Sull'episodio indagano i carabinieri secondo i quali si è trattato di un omicidio anche se non sono ancora chiare le circostanze. Il giovane, originario di San Miniato, abitava nella casa da un paio d'anni. È stato un vicino, a tarda ora, ad avvicinare i militari per riferire che la sera precedente aveva udito dei colpi che con il senno di poi avrebbero potuto essere spari. L'uomo è stato ascoltato a lungo nella notte. Nella casa viveva saltuariamente anche una sorella di Marchesano, gli inquirenti stanno scandagliando la vita familiare dell'uomo.