Witsel: Normale che Real cerchi Martinez

ROMA, 11 NOV - "Non sono sorpreso che un club come il Real Madrid voglia puntare su Roberto Martinez per la panchina. Il suo addio sarebbe però un gravissima perdita per la Nazionale belga: ci ha portati ai massimi livelli, con lui abbiamo costruito qualcosa di molto forte e si è instaurata una magnifica alchimia". Così Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund e del Belgio, dopo la vittoria della 'sua' squadra ieri sul Bayern Monaco, parlando del ct dei 'Diavoli rossi'. "Ha svolto un ottimo lavoro, dirigendo la Nazionale belga negli ultimi anni e agli ultimi Mondiali, al termine dei quali ci siamo classificati al terzo posto - aggiunge Witsel, parlando del ct che da tempo è nel mirino del Real Madrid, come candidato alla panchina -. Non mi sorprende che un club così prestigioso lo cerchi. Per lui sarebbe normale guidare il Real Madrid, che non è una squadra qualsiasi".